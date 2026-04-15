交易 Teradata - TDC 差价合约

关于 Teradata Corporation

Teradata天睿公司(Teradata)专注于为企业分析提供互联的多云数据平台。 公司的Teradata Vantage平台使客戶能夠整合和簡化其數據和分析生態系統，簡化數據的存取和管理，並利用分析技術從不同類型的數據中獲取商業價值。 Teradata Vantage 平台的设计和构建可在企业内部、私有云和公共云环境中运行。 公司的地域分部包括美洲地区（北美和拉丁美洲）、欧洲、中东和非洲地区（欧洲、中东和非洲）以及亚太区域（亚太和日本）。 公司的平台提供数据集、工具、分析语言和功能的全面整合，包括商业和开源技术。 公司服务于汽车、能源和自然资源、金融服务、政府、医疗保健、制造业、零售业和电信业等多个行业。