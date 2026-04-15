交易 Tenet Healthcare - THC 差价合约
关于 Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corporation是一家多元化的医疗保健服务公司。 通过其子公司、合作伙伴和合资企业，包括USPI控股公司（USPI），该公司经营约60家医院和535个其他医疗设施，包括外科医院、非住院手术中心（ASC）、影像中心、校外急救部门和微型医院。 公司通过三个部分运营。 医院运营部、非住院医疗部和Conifer公司。 医院运营部包括其急症护理和专科医院、影像中心、辅助门诊设施、微型医院和医生诊所。 其非住院医疗部门包括USPI的ASCs和手术医院。 其Conifer部门为医院、卫生系统、医生诊所、雇主和其他客户提供收入周期管理和基于价值的护理服务。 其子公司包括Conifer Holdings, Inc., DigitalMed, Inc.和其他公司。
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