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关于 Tempur Sealy International

Tempur Sealy International, Inc.是一家设计、制造和销售床上用品的公司，其中包括床垫、地基和可调底座，以及其他产品，其中包括枕头和其他配件。 公司通过两个部门运营。 北美和国际。 北美分部由位于美国、加拿大和墨西哥的Tempur和Sealy制造和分销子公司、合资企业和被许可人组成。 国际分部由位于欧洲、亚太和拉丁美洲（不包括墨西哥）的Tempur制造和分销子公司、Sealy分销子公司、合资企业和被许可人组成。 公司的品牌组合包括Tempur、Tempur-Pedic、以Posturepedic技术为特色的Sealy以及Stearns & Foster，其非品牌产品包括自有品牌的原始设备制造商（OEM）产品。