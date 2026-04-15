交易 Telos Corporation - TLS 差价合约
关于 Telos Corporation
Telos公司是一家为注重安全的组织提供网络、云和企业安全解决方案的供应商。 它提供被称为安全解决方案的网络和云应用，以及被称为安全网络的企业安全解决方案。 它的安全解决方案包括Information Assurance/Xacta，一个企业网络风险管理和安全合规自动化的平台；安全通信，包括Telos Ghost和Telos自动消息处理系统，以及Telos ID，一个企业级数字身份风险平台，用于扩展SaaS和定制数字身份服务。 其安全网络包括安全移动性，为企业和政府提供解决方案，使远程工作成为可能，并最大限度地减少企业内外的担忧；以及网络管理和防御服务，用于操作、管理和防御复杂的企业网络和防御性网络操作。
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