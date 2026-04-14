交易 Teijin Limited - 3401 差价合约
关于 Teijin Limited
TEIJIN LIMITED是一家总部设在日本的公司，从事芳纶、碳纤维、树脂、复合成型材料、纤维、医药和信息技术（IT）业务。 公司分两个业务部门经营。 材料部门从事制造和销售芳纶纤维、碳纤维、聚碳酸酯树脂、聚酯薄膜、聚酯纤维、纺织产品和复合成型材料。 医疗保健部门从事药品和医疗设备的生产和销售，以及提供家庭医疗服务。 公司还从事IT相关业务，如信息系统的运营和开发，维护和工程业务，以及工厂和设备的设计和销售。
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