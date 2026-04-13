交易 Technipfmc - FTI 差价合约
关于 Technipfmc
TechnipFMC Plc是一家全球能源服务公司。 该公司是传统和能源行业的技术供应商。 它的解决方案包括从产品和服务到基于技术的全面综合解决方案。 公司的经营范围包括两个业务部门。 海底和地面技术。 海底分部为石油和天然气生产和运输中使用的海底系统、海底油田基础设施和海底管道系统提供综合设计、工程、采购、制造、制造和安装以及现场服务。 地面技术部门设计、制造和服务于从事陆地和浅水勘探和生产原油和天然气的公司所使用的产品和系统。 其产品和系统包括井口系统，水力压裂系统，生产、分离和流量处理系统，以及测量产品和综合系统。
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