交易 TDK Corporation - 6762 差价合约
关于 TDK Corporation
TDK公司是一家总部设在日本的公司，主要从事无源元件、传感器应用产品、磁性应用产品和能源应用产品的制造和销售。 公司通过四个业务部门运营。 无源元件部门从事提供陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、电感设备、高频元件、压电材料元件和电路保护元件。 传感器应用产品部门从事提供温度和压力传感器、磁传感器和微机电系统（MEMS）传感器。 磁性应用产品部门从事提供硬盘驱动器（HDD）磁头、HDD悬架和磁铁。 能源应用产品部门从事提供能源设备和电源。 公司还从事提供机电一体化和微型执行器产品。
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