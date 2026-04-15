交易 Tapestry, Inc. - TPR 差价合约
关于 Tapestry Inc.
Tapestry, Inc.是一家现代奢侈饰品和生活方式品牌的公司。 公司通过三个部分运营。 蔻驰、凯特-斯佩德和斯图尔特-韦茨曼。 蔻驰分部包括通过蔻驰经营的商店（包括电子商务网站和特许店中店）向客户销售蔻驰产品，以及向批发客户和通过独立第三方分销商销售。 Kate Spade分部包括主要通过Kate Spade经营的商店（包括电子商务网站）向客户销售Kate Spade new york品牌产品，向批发客户销售，通过特许店中店和通过独立第三方分销商销售。 Stuart Weitzman分部包括主要通过Stuart Weitzman经营的商店（包括电子商务网站）、向批发客户销售以及通过众多独立第三方分销商销售Stuart Weitzman品牌产品。
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