交易 Tanger Inc - SKT 差价合约

关于 Tanger Factory Outlet Centers Inc.

Tanger Factory Outlet Centers, Inc.是一个完全整合的、自我管理的房地产投资信托基金（REIT）。 该公司是美国和加拿大的奥特莱斯中心的所有者和经营者。 公司专注于开发、收购、拥有、经营和管理奥特莱斯购物中心。 奥特莱斯中心和其他资产由其两家子公司Tanger GP Trust和Tanger LP Trust持有，所有的业务都是由这两家公司进行的。 公司的投资组合包括大约36个奥特莱斯中心。 其物业位于美国约20个州和加拿大，总面积达1360万平方英尺，租给600多个不同品牌公司经营的2700多家商店。 其合并的奥特莱斯中心包括纽约州的鹿苑、纽约州的河口、阿拉巴马州的福里、特拉华州的雷霍博斯海滩、新泽西州的大西洋城、德克萨斯州的圣马科斯、南卡罗来纳州的默特尔海滩公路501号、乔治亚州的萨瓦纳和田纳西州的塞维维尔。