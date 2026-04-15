交易 Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A - TAL 差价合约
关于 TAL Education Group (ADR)
TAL教育集团是一家为中华人民共和国（中国）中小学生提供课后辅导项目的公司集团的控股公司。 公司主要为幼儿园至十二年级（K-12）的学生提供核心学术科目的辅导服务，其中包括数学、物理、化学、生物、历史、地理、政治、英语和中文。 它还提供海外学习的咨询服务和主要标准化考试的准备课程，以及运营几个在线社区平台，包括www.jzb.com（连同佳章邦应用程序（app））和www.mmbang.com（连同妈妈邦应用程序）。 公司的主要品牌是学而思、Mobby、Firstleap、Izhikang和顺顺溜溜。 公司主要在中国大陆和香港经营其业务。
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