交易 Takeda Pharmaceutical Company Limited - 4502 差价合约
关于 Takeda Pharmaceutical Company Limited
武田药品有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事制药业务。 公司在日本和海外从事医药产品、普通医疗产品、准药品和保健品的研究、开发、生产和销售。 公司的研究和开发职能集中在肿瘤学（癌症）、消化系统疾病、罕见疾病和神经学（神经精神疾病）四个领域，以及血浆分馏产品和疫苗两个业务部门。 公司在主要位于日本和美国的研究和开发中心从事改进管道的工作。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
更新版 1-Spyre的炎症性肠道药物在中期研究中显示可降低疾病活动度
Reuters News•Europe
武田退出痴呆症药物合作，迪纳利股价下跌
Reuters News•Europe15:58 (UTC), 6 undefined 2026
Axsome公司购买试验性精神分裂症药物的使用权，股价上涨
Reuters News•Europe11:27 (UTC), 1 undefined 2026