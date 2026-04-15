交易 Sysco - SYY 差价合约
关于 SYSCO Corporation
Sysco公司（Sysco）是一家食品和相关产品的分销商，主要面向餐饮服务或离家出走的食品行业。 它从事向餐馆、医疗保健和教育设施、住宿设施和其他准备外出就餐的客户销售、营销和分销食品。 它的产品还包括用于餐饮业和酒店业的设备和用品。 它的部门包括美国餐饮服务、国际餐饮服务、SYGMA和其他。 美国餐饮服务部门分销一系列食品，包括定制肉类、海鲜、特色产品、特色进口产品、FreshPoint和各种非食品产品。 国际餐饮服务部门包括在美洲和欧洲的业务，分销一系列食品和各种非食品产品。 SYGMA是本公司在美国的定制分销子公司。 其他分部包括其酒店供应业务。
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