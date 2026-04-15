交易 Synchrony Financial - SYF 差价合约
关于 Synchrony Financial
Synchrony Financial是一家消费金融服务公司。 公司通过与一批全国性和区域性零售商、当地商家、制造商、采购集团、行业协会和医疗服务提供者建立的项目提供一系列信贷产品。 公司的收入活动是通过三个销售平台管理的。 零售卡、支付解决方案和CareCredit。 公司通过其子公司Synchrony Bank（银行）提供其信贷产品。 通过该银行，它提供一系列由联邦存款保险公司（FDIC）承保的存款产品，包括存款单、个人退休账户（IRA）、货币市场账户和储蓄账户。 公司提供三种类型的信贷产品：信用卡、商业信贷产品和消费者分期付款贷款。 公司还提供一种债务取消产品。 它提供两种类型的信用卡：私人品牌信用卡和双卡。
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