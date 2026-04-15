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关于 NortonLifeLock Inc
NortonLifeLock公司从事提供消费者网络安全平台。 公司帮助客户保护他们的设备、在线隐私、身份和家庭网络免遭网络犯罪。 公司主要通过诺顿和Avira网站直接向消费者销售订阅式网络安全解决方案，并通过与零售商、电信服务提供商和硬件原始设备制造商（OEM）的合作伙伴关系间接销售。 公司的产品包括诺顿360安全产品、诺顿安全、诺顿安全虚拟私人网络（VPN）、Avira安全以及其他消费者安全解决方案。 它还提供保护产品，包括诺顿360与LifeLock产品、LifeLock身份盗窃保护和其他信息保护解决方案。
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