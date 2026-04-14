交易 Suzuki Motor Corporation - 7269 差价合约
关于 Suzuki Motor Corporation
铃木汽车公司是一家总部设在日本的公司，主要从事汽车产品的生产和销售。 该公司在三个业务部门经营。 四轮汽车部门主要从事迷你型汽车、小型汽车、普通汽车、福利汽车、汽车零部件和配件的生产和销售，以及提供售后服务和物流服务。 两轮车分部主要从事摩托车、越野车、零部件和配件的生产和销售。 船舶及其他分部从事舷外马达的制造和销售，电动轮椅的销售，以及房屋的销售。
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