交易 Suruga Bank Ltd. - 8358 差价合约
关于 Suruga Bank Ltd.
骏河银行有限公司是一家总部设在日本的银行，从事银行业务，以及提供其他金融服务，如租赁业务、贷款业务和担保服务。 该银行在两个业务部门运作。 银行业务部门从事提供存款服务，贷款服务，国内和外汇交易服务，以及证券的柜台销售，投资信托和保险。 其他部门从事提供贷款、租赁服务、人力派遣服务、信用担保服务、系统开发服务和信用卡服务等。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025