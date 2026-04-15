交易 Sunrun Inc. - RUN 差价合约

关于 Sunrun Inc

Sunrun公司在美国从事住宅太阳能系统（项目）的开发、安装、销售、拥有和维护。 公司在选定的市场上向其客户提供电池存储和太阳能系统，并通过其多户住宅和新住宅产品向商业开发商销售其服务。 公司在客户家中安装太阳能系统，并向他们提供这些系统所产生的太阳能，初始期限为20年或25年。 此外，公司在合同期内对系统进行监控、维护和保证。 其产品包括太阳能屋顶板系统和太阳能电池。 它提供电动汽车（EV）充电器，电池改造，重新供电或扩大系统，家庭能源管理服务，以及其他家庭电气化产品。 它还管理和分享电池中储存的太阳能，为家庭、公用事业和电网提供利益。