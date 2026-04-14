交易 Suncor Energy Inc. - SUca 差价合约
关于 Suncor Energy Inc.
Suncor Energy Inc.是一家总部设在加拿大的综合能源公司。 公司的业务包括油砂、勘探和生产（E&P）、以及炼油和营销。 油砂业务包括公司在阿尔伯塔省阿萨巴斯卡油砂的自有业务，通过采矿和原地作业回收和升级沥青，勘探、开发和生产沥青、合成原油和相关产品。 勘探和开发部门包括在加拿大东海岸的海上活动，在Hibernia、Terra Nova、White Rose和Hebron油田拥有权益，在英国的Buzzard和Golden Eagle Area Development勘探和生产原油和天然气，以及在Oda勘探和生产原油和天然气。 炼油和营销部门包括原油产品的提炼，以及成品油和石化产品的分销、营销、运输和风险管理，以及其他采购产品。
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