交易 Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. - 8830 差价合约
关于 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.
住友房地产开发有限公司主要经营房地产相关业务。 公司分五个业务部门经营。 房地产租赁分部从事办公楼和公寓的开发、租赁和管理。 该分部还经营酒店和租赁活动大厅和会议室。 房地产销售分部从事开发和销售公寓、楼房、独立式住宅、住房用地和其他物业。 竣工工程部分从事独立式住宅和建筑工程的施工合同。 房地产分销分部为房地产购买和销售提供经纪和销售代理服务。 其他分部从事健身俱乐部和餐饮业的经营。
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