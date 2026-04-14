交易 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - 8316 差价合约

关于 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

三井住友金融集团有限公司，前身是三井住友金融集团有限公司，是一家总部设在日本的公司，从事商业银行、租赁、证券和消费金融业务。 该公司有五个业务部门。 批发部门从事银行、租赁和证券业务，以及风险投资业务和国内大型公司的管理咨询服务业务。 零售部门从事银行、证券、信用卡和消费金融业务，以及面向国内个人和小型公司客户的养老金管理业务。 全球分部从事银行、租赁和证券业务，以及为海外日本和非日本公司提供与互换有关的业务。 市场分部从事银行、证券和其他金融市场相关业务。 总部管理部门从事系统开发和其他业务。