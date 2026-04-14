交易 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. - 5713 差价合约

关于 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.

住友金属矿业有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事资源开发以及有色金属产品、半导体和功能材料的生产和销售。 该公司有三个业务部门。 资源部门从事有色金属资源的勘探、开发、生产和销售，以及地质调查和土木工程业务。 冶炼和精炼分部从事铜、镍、锌和贵金属的冶炼和销售，以及拉伸铜产品和特殊钢铸件的制造和销售。 材料部门从事半导体材料和功能材料的制造、加工和销售，以及化学催化剂和其他产品的制造和销售。 公司还从事房地产业务，工程业务，以及设备的设计和制造。