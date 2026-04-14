交易 Sumitomo Electric Industries, Ltd. - 5802 差价合约
关于 Sumitomo Electric Industries Ltd.
住友电气工业株式会社是一家总部设在日本的制造公司。 该公司通过五个业务部门进行经营。 汽车相关部门从事提供线束、橡胶垫、汽车用软管、汽车电气部件和其他产品。 信息通信相关部门从事提供光纤和其他光电子装置。 电子相关分部从事提供电子线、化合物半导体、柔性印刷电路板、氟树脂产品和其他产品。 环境能源相关部门从事提供导电产品、电线电缆和设备，以及电力建设业务。 工业材料相关分部从事提供用于精密弹簧的钢丝、钢棒、硬质合金工具、光学部件和其他产品。
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