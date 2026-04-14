交易 Sumitomo Corporation - 8053 差价合约
关于 Sumitomo Corporation
住友公司是一家综合贸易公司。 它通过六个业务部门运营。 金属产品，包括各种金属产品，如钢铁产品和有色金属产品；运输和建筑系统，从事涉及船舶、飞机、运输系统、机动车、建筑设备和相关零部件的交易；基础设施，从事一系列海外基础设施开发项目，如发电、可再生能源业务和其他。 媒体和数字，从事有线电视（TV）业务和电影业务等；生活和房地产，包括食品超市、医疗保健相关业务、设施和基金管理、房地产业务等；以及矿产资源和化工，从事矿产和能源资源的开发和交易以及商品衍生交易。
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