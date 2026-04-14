交易 Sumitomo Chemical Company, Limited - 4005 差价合约
关于 Sumitomo Chemical Company Limited
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 是一家总部设在日本的公司，从事综合化学业务。 该公司在五个业务部门经营。 石油化工部门提供石油化工产品、无机化学品和合成树脂加工产品。 能源与功能材料分部提供氧化铝产品、添加剂和电池部件。 信息电子分部提供光学产品、彩色滤光片和半导体工艺材料。 健康和农业相关部门提供农业化学品、化肥、农药、热带传染病控制材料。 医药分部提供处方药、放射诊断和其他产品。 公司还涉及电力和蒸汽供应，化工设施的设计和施工监理，运输和仓储业务，以及物理性能分析和环境分析业务。
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