交易 Stryker - SYK 差价合约
关于 Stryker Corporation
史赛克公司（Stryker）是一家医疗技术公司。 公司提供医疗和外科、神经技术、骨科和脊柱方面的产品和服务，帮助改善病人和医院的结果。 其产品通过公司的子公司和分支机构以及第三方经销商和分销商在大约75个国家销售。 其产品包括手术设备和手术导航系统；内窥镜和通讯系统；病人处理、紧急医疗设备和重症监护一次性产品；神经外科和神经血管设备；用于关节置换和创伤手术的植入物；Mako机器人手臂辅助技术；脊柱设备；以及用于一系列医疗专业的其他产品。 其业务部门包括医疗手术和神经技术以及骨科和脊柱。 其子公司包括Alcott Indemnity Company、Arrinex, Inc.、Berchtold Corporation和BioMimetic Therapeutics, LLC。
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