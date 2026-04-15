交易 State Street - STT 差价合约

关于 State Street Corp

道富公司是一家金融控股公司。 公司通过其子公司道富银行和信托公司（道富银行）向世界各地的机构投资者提供一系列的金融产品和服务。 它通过两条业务线运营。 投资服务和投资管理。 其投资服务业务线执行保管和相关的增值功能，如为机构投资者提供清算、结算和支付服务。 它通过道富机构服务、道富全球市场、道富数字和查尔斯河发展公司进行运营。 其投资管理业务线，通过道富全球顾问公司，为其客户提供一系列的投资管理策略和产品。 其客户包括共同基金、集体投资基金和其他投资池、企业和公共退休计划、保险公司和其他。