交易 Stanley Black And Decker - SWK 差价合约

关于 Stanley Black And Decker

Stanley Black & Decker, Inc.是一家多元化的全球供应商，提供手动工具、电动工具、户外产品和相关配件、工程紧固系统和产品、石油和天然气及基础设施应用的服务和设备以及自动门。 公司通过三个部门运营。 工具与储存、工业和机械存取解决方案（MAS）。 工具与储存部门由电动工具组（PTG）、手动工具、配件与储存（HTAS）和户外动力设备（户外）业务组成。 PTG业务包括专业和消费产品。 HTAS业务销售手动工具、电动工具配件和存储产品。 户外业务主要销售有绳和无绳电动草坪和花园产品。 工业业务由工程紧固和基础设施业务组成。 MAS业务主要向商业客户销售自动门。