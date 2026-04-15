交易 Sprout Social Inc - SPT 差价合约
关于 Sprout Social Inc
Sprout Social, Inc.从事设计、开发和运营基于网络的社交媒体管理工具，使企业能够管理和衡量其在线存在。 公司为企业提供一个集中的平台，以管理他们在各利益相关方和业务职能部门的社交媒体工作。 其云计算软件将社交信息、数据和工作流程整合到一个统一的记录、情报和行动系统中。 公司易于使用的云平台使各种规模的组织能够通过社交媒体建立更强大的关系，创建和发布有效的内容，衡量和提高绩效，并更好地了解其市场和客户。 公司的平台可以由新客户迅速部署，而无需其销售或服务团队的直接参与。 它还提供了一个30天的免费试用模式，使潜在客户能够在几分钟内设置和使用其软件，而无需协助。
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