交易 Spectrum Brands Holdings - SPB 差价合约

关于 Spectrum Brands Holdings

Spectrum Brands Holdings, Inc.是一家多元化的品牌消费产品和家庭必需品公司。 公司通过四个部分运营。 硬件和家庭装修（HHI），家庭和个人护理（HPC），全球宠物护理（GPC），以及家庭和花园（H&G）。 HHI部门由公司的硬件、安全和管道业务组成。 HPC部门包括本公司的小型厨房和个人护理电器业务。 GPC板块由本公司的宠物护理业务组成。 H&G部门包括本公司的家庭和花园以及昆虫控制业务。 公司通过各种贸易渠道，包括零售商、批发商和分销商、原始设备制造商（OEM）和建筑公司，在北美、欧洲、中东和非洲、拉丁美洲和亚太地区制造、营销和分销其产品。 其品牌包括Kwikset、Weiser、Baldwin、Tell Manufacturing、EZSET、Farberware和Pfister。