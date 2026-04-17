交易 State Street SPDR S&P China ETF - GXC 差价合约

关于 SPDR S&P China ETF

该基金通常将其总资产的绝大部分，但至少80%，投资于构成该指数的证券和基于该指数的证券的存托凭证。 该指数是一个市值加权的指数，旨在定义和衡量外国投资者可投资的在中国注册的上市公司的范围。