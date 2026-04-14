交易 Southern - SO 差价合约

关于 Southern

南方公司是一家控股公司，拥有三家传统电力运营公司、南方电力公司和南方天然气公司的所有流通普通股。 传统的电力运营公司，如阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比州电力公司都是经营性公用事业公司，除了向东南地区的批发客户提供电力服务外，还向东南地区三个州的零售客户提供电力服务。 南方电力公司开发、建设、收购、拥有和管理发电资产，包括可再生能源项目，并在批发市场以市场价格出售电力。 南方公司天然气公司是一家能源服务控股公司，其主要业务是在伊利诺伊州、乔治亚州、弗吉尼亚州和田纳西州等四个州通过天然气分销公司分销天然气。 南方公司天然气公司还参与了其他几项业务。