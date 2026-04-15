交易 Sotera Health Co - SHC 差价合约
关于 Sotera Health Co
Sotera Health Company.是一家为医疗设备和制药行业提供消毒、实验室测试和咨询服务的公司。 公司通过三个部门运营。 Sterigenics、Nordion和Nelson Labs。 灭菌服务包括产品，如手术包和托盘、植入物、注射器、导管、伤口护理产品、医疗保护屏障，包括个人防护设备（PPE）、实验室产品和药品。 其实验室测试和咨询服务提供微生物和分析化学实验室测试，涉及医疗器械和制药行业。 其医疗器械测试服务包括微生物学、生物相容性和毒理学评估、材料表征、灭菌验证、无菌保证。 其制药实验室测试服务包括微生物学、生物相容性和毒理学评估、药品容器的可萃取物和可浸出物评估。
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