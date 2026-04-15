交易 SOS Limited - SOS 差价合约

关于 Sos Ltd - ADR

Sos有限公司的前身是中国快速金融有限公司，是一家主要从事提供营销相关数据的控股公司。 公司专注于四个方面的服务。 商品交易业务从事促进矿物树脂、大豆、小麦、芝麻、液体硫磺和乳胶等商品的交易。 保险营销业务从事利用数据挖掘和分析技术寻找模式和有价值的数据，向保险公司提供具体的数据点建议。 加密货币挖矿业务专注于比特币等主流加密货币的挖矿。 呼叫中心业务包括10086热线服务和银行卡呼叫中心。 软件即服务（SaaS）为保险公司、金融机构和医疗机构提供仓库访问。