交易 Sony Corporation - 6758 差价合约
关于 Sony Corporation
索尼公司从事开发、设计、生产、制造和销售用于消费者、专业和工业市场的各种电子设备、仪器和装置，如网络服务、游戏硬件和软件、电视、音频和视频记录器和播放器、静态和视频相机、移动电话和半导体。 该公司从事开发、生产、制造和分销录制的音乐，管理和许可歌曲的歌词和音乐，以及生产和分销动画片，包括基于动画片的游戏应用。 它还从事电影和电视节目以及电视和数字网络业务，以及各种金融服务业务。 它包括移动通信、游戏和网络服务、音乐、电影、家庭娱乐和音响、影像产品和解决方案、半导体、金融服务和所有其他部门。
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