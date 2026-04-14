交易 Sojitz Corporation - 2768 差价合约

关于 Sojitz Corporation

双日公司是一家总部设在日本的公司，主要从事贸易业务、投资和金融活动。 它有九个业务部门。 汽车部门出口和销售汽车。 航空和交通项目部门从事航空、交通社会基础设施和船舶运营业务。 机械和医疗基础设施分部从事工业机械业务、医疗业务和其他业务。 能源社会基础设施分部从事环境基础设施业务、电力相关业务及其他。 金属和资源部门提供煤炭、铝、贵金属。 化工部分提供有机和无机化学品、精细化学品。 食品和农业综合企业部门提供谷物、小麦粉、脂肪和油。 零售和生活资料部门提供纺织品、服装、冷冻食品。 工业基础设施和城市发展部分从事房地产业务。 它还开发绿色化学品和生物燃料。