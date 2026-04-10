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交易 Sodexo - SWfr 差价合约

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交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
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差价合约
点差0.15
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
€1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.016602 %
(-€3.32)

使用杠杆的交易规模（大约值）€20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）€19,000.00

-0.01660%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
€1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.005621 %
(-€1.12)

使用杠杆的交易规模（大约值）€20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）€19,000.00

-0.00562%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币EUR
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所France
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价44.4
开仓36.4
1 年变化-33.03%
日区间36.4 - 40.6

交易 Sodexo - SWfr 差价合约

关于 Sodexo

Sodexo SA是一家总部设在法国的服务提供商公司。 它通过三个主要部分运营。 现场服务、福利和奖励服务以及个人和家庭服务。 现场服务提供现场定制服务，如餐饮服务、工作场所设计、医疗设备消毒、接待和清洁服务，服务对象为商业和行政部门、医疗保健和老年人以及教育行业。 福利和奖励服务为企业客户提供可定制的服务，以提高参与度、认可度、工作与生活的平衡、旅行和费用管理、健康和福祉。 个人和家庭服务涵盖三个领域：儿童护理服务，旨在照顾最年轻的儿童；礼宾服务，以提高客户员工在工作场所的发展和福祉；家庭护理服务，为希望在享受舒适的家庭环境的同时保持独立的老年人和成年人。 它在全球范围内都很活跃。

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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