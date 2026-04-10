交易 Sodexo - SWfr 差价合约

关于 Sodexo

Sodexo SA是一家总部设在法国的服务提供商公司。 它通过三个主要部分运营。 现场服务、福利和奖励服务以及个人和家庭服务。 现场服务提供现场定制服务，如餐饮服务、工作场所设计、医疗设备消毒、接待和清洁服务，服务对象为商业和行政部门、医疗保健和老年人以及教育行业。 福利和奖励服务为企业客户提供可定制的服务，以提高参与度、认可度、工作与生活的平衡、旅行和费用管理、健康和福祉。 个人和家庭服务涵盖三个领域：儿童护理服务，旨在照顾最年轻的儿童；礼宾服务，以提高客户员工在工作场所的发展和福祉；家庭护理服务，为希望在享受舒适的家庭环境的同时保持独立的老年人和成年人。 它在全球范围内都很活跃。