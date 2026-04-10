交易 Societe BIC - BICP 差价合约

关于 Societe BIC

Societe BIC SA是一家总部设在法国的公司，专门生产文具产品、打火机和剃须刀。 该公司的商标品牌组合属于。 BIC、BIC Kids、Wite-out、Pimaco和Tipp-ex，等等。 分销渠道包括文具店、办公产品公司、大规模销售商、便利店、批发商和现金交易商店。 公司通过在欧洲、中东、非洲北部、拉丁美洲、亚洲和大洋洲的众多子公司在全球范围内开展业务。 此外，公司通过BIC Graphic和Norwood PP向世界各地的公司提供用于营销目的的广告和促销产品，以及BIC Sport品牌下的一系列帆板、皮划艇和其他产品。 2013年9月，它已经完成了对Cello集团最后一个（第七个）文具实体40%的收购。