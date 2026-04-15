交易 Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - SQM 差价合约

关于 Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR)

Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM), 是一家硝酸钾和碘的生产商。 公司生产特种植物营养剂、碘衍生物、锂及其衍生物、氯化钾、硫酸钾和某些工业化学品。 公司的业务包括特种植物营养剂、工业化学品、碘及其衍生物、锂及其衍生物、钾、以及其他产品和服务。 特种植物营养剂是使农民能够提高某些作物的产量和质量的肥料。 工业化学品在化学过程中有一系列的应用，如玻璃和工业硝酸盐的制造。 碘及其衍生物被用于X射线造影剂和生物杀伤剂行业，等等。 锂及其衍生物用于电池、润滑脂和生产陶瓷的熔块。 氯化钾是一种商品化肥，由公司生产并在世界各地销售。