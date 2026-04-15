交易 Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - SQM 差价合约
关于 Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR)
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM), 是一家硝酸钾和碘的生产商。 公司生产特种植物营养剂、碘衍生物、锂及其衍生物、氯化钾、硫酸钾和某些工业化学品。 公司的业务包括特种植物营养剂、工业化学品、碘及其衍生物、锂及其衍生物、钾、以及其他产品和服务。 特种植物营养剂是使农民能够提高某些作物的产量和质量的肥料。 工业化学品在化学过程中有一系列的应用，如玻璃和工业硝酸盐的制造。 碘及其衍生物被用于X射线造影剂和生物杀伤剂行业，等等。 锂及其衍生物用于电池、润滑脂和生产陶瓷的熔块。 氯化钾是一种商品化肥，由公司生产并在世界各地销售。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025