交易 Snap On - SNA 差价合约

关于 Snap-on Incorporated

Snap-on公司是一家工具、设备、诊断、维修信息和系统解决方案的制造商和营销商。 公司的业务部门包括商业和工业集团，通过直接和分销商渠道为全球一系列工业和商业客户提供服务，包括航空航天、自然资源、政府、发电、运输和技术教育市场领域的客户；以及Snap-on工具集团，通过其全球移动工具分销渠道为车辆服务和维修技术人员提供服务。 其部门还包括维修系统和信息集团，包括通过直接和分销渠道为全球其他专业车辆维修客户、独立维修店的业主和经理以及原始设备制造商经销商提供服务的业务运营，以及金融服务，包括其金融子公司的业务运营。