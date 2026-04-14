交易 Sm Energy - SM 差价合约

关于 SM Energy Co

SM能源公司是一家独立的能源公司。 该公司在德克萨斯州从事石油、天然气和天然气液体（NGL）的收购、勘探、开发和生产。 其业务集中在米德兰盆地和南德克萨斯。 公司在米德兰盆地的RockStar和Sweetie Peck位置进行钻探和完井活动，主要集中在划定、开发和扩大其米德兰盆地的位置。 其米德兰盆地资产由位于得克萨斯州西部二叠纪盆地的约81,000英亩净面积组成，包括得克萨斯州霍华德和马丁县的RockStar资产以及得克萨斯州厄普顿和米德兰县的Sweetie Peck资产。 其南德克萨斯州的资产由位于德克萨斯州迪米特和韦伯县的约15.5万英亩净面积组成。 其在德克萨斯州南部的业务主要集中在鹰滩页岩层和奥斯汀白垩层的生产上。