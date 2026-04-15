交易 SL Green Relty - SLG 差价合约
关于 SL Green Relty
SL Green Realty Corp.是一个自我管理的房地产投资信托基金（REIT）。 该公司从事收购、开发、拥有、管理和经营商业和住宅房地产，主要是位于纽约大都会区的办公物业。 公司通过两个部分运营：房地产和债务及优先股权投资。 公司的业务目标是通过归属于普通股股东的净收入和运营资金（FFO），以及通过资产增值，使股东的总回报最大化。 公司持有约77栋建筑的权益，总面积达3530万平方英尺。 这包括在曼哈顿2710万平方英尺的建筑中的权益和740万平方英尺的债务和优先股权投资担保。 它还管理着两座由第三方拥有的办公大楼，面积约为210万平方英尺。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025