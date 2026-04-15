交易 SL Green Relty - SLG 差价合约

关于 SL Green Relty

SL Green Realty Corp.是一个自我管理的房地产投资信托基金（REIT）。 该公司从事收购、开发、拥有、管理和经营商业和住宅房地产，主要是位于纽约大都会区的办公物业。 公司通过两个部分运营：房地产和债务及优先股权投资。 公司的业务目标是通过归属于普通股股东的净收入和运营资金（FFO），以及通过资产增值，使股东的总回报最大化。 公司持有约77栋建筑的权益，总面积达3530万平方英尺。 这包括在曼哈顿2710万平方英尺的建筑中的权益和740万平方英尺的债务和优先股权投资担保。 它还管理着两座由第三方拥有的办公大楼，面积约为210万平方英尺。