交易 Simon Prop Group - SPG 差价合约

关于 Simon Property Group Inc

西蒙地产集团是一家自我管理的房地产投资信托公司（REIT）。 公司拥有、开发和管理一流的购物、餐饮、娱乐和混合用途场所，主要包括商场、Premium Outlets和The Mills。 公司在美国拥有约199个物业，其中包括95个商场、69个Premium Outlets、14个Mills、6个生活方式中心，以及在37个州和波多黎各的15个其他零售物业。 Simon Property Group, L.P. (Operating Partnership)是公司的合伙子公司，拥有其所有的房地产物业和其他资产。 此外，公司在北美、欧洲和亚洲的几处房产都有重建和扩建项目，包括增加主力店、大卖场租户和餐馆。 公司拥有主要位于亚洲、欧洲和加拿大的约33个高级折扣店和名牌折扣店的权益。