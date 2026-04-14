交易 Shiseido Company, Limited - 4911 差价合约

关于 Shiseido Company Limited

资生堂有限公司是一家总部设在日本的公司，从事化妆品、盥洗用品、个人护理产品、理发和美容产品的生产和销售。 该公司在七个业务部门经营。 日本分部在日本销售化妆品、盥洗用品、个人护理产品、美容食品和非处方药。 中国分部和亚太分部分别在中国和亚洲-大洋洲地区（不包括日本和中国）生产和销售化妆品、洗浴用品和个人护理产品。 美洲和欧洲分部在美洲以及欧洲、中东和非洲分别生产和销售化妆品和洗浴用品。 旅游零售分部在世界各地的免税店销售化妆品和洗浴用品，日本除外。 专业部门销售理发和美容产品。 公司还开展化妆品原料和医疗药品的前沿科学业务，以及食品和饮料业务和个人护理产品销售业务。