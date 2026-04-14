交易 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - 4063 差价合约

关于 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

信越化学有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事化学业务。 该公司在六个业务部门经营。 聚氯乙烯和化学品部门生产和销售氯乙烯、苛性钠产品、氯甲烷和甲醇。 有机硅部门生产和销售有机硅产品。 功能化学品部门制造和销售纤维素衍生物、金属硅、波瓦尔和合成性信息素。 半导体硅分部制造和销售半导体硅产品。 电子和功能材料部门生产和销售稀土磁铁、发光二极管（LED）的包装材料、光刻胶、掩模坯、合成石英产品、液体氟橡胶和薄片。 工艺、商业和技术服务部门提供树脂加工产品、出口技术和工厂及其他。

财务摘要



简述：截至2021年12月31日的九个月期间，信越化学工业株式会社营收增长36%，达到1.484万亿日元。归属于普通股股东的净利润增长66%，达到3531.4亿日元。营收增长反映了由于有利的市场条件，公司产品和服务需求增加。每股股息从110.00日元增至150.00日元。扣除特殊项目的基本每股收益从513.25日元增至850.02日元。



股权构成



财年2005-2007年第一季度和第三季度的加权平均股数和流通股数为估算值。财年2004年第一季度和第三季度：非详细数据。财年2007年第二季度稀释加权平均股数、财年2007年第三季度加权平均股数和流通股数、财年2007年第四季度加权平均股数均为估算值。财年2008年第一季度和第三季度流通股数等于加权平均股数。财年2011年第一季度稀释加权平均股数为估算值。