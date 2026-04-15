交易 Sherwin Williams - SHW 差价合约

关于 Sherwin-Williams Co

谢文-威廉姆斯公司从事油漆、涂料和相关产品的开发、生产、分销和销售。 公司的美洲集团分部通过拉丁美洲各地的经销商、家庭中心、分销商、五金店和其他零售商销售一系列建筑油漆、涂料和相关产品。 消费者品牌集团分部向整个北美以及中国和欧洲的零售商和分销商提供品牌和自有品牌的建筑涂料、染色剂、清漆、工业产品、木器表面处理产品、木材防腐剂、涂抹器、腐蚀抑制剂、气雾剂、填缝剂和粘合剂的产品组合。 高性能涂料集团分部开发和销售用于木材涂饰和一般工业（金属和塑料）应用的工业涂料、汽车修补漆、保护和船舶涂料、卷材涂料、包装涂料以及高性能树脂和着色剂。