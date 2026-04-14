交易 Sharp Corporation - 6753 差价合约
关于 Sharp Corporation
夏普公司从事电信设备、电气设备、电子设备和电子元件的制造和销售。 该公司通过四个分部进行运营。 智能家居分部提供移动电话，电子词典，计算器，网络控制单元，冰箱等。 智能商业解决方案分部主要提供数字多功能外围设备、信息显示器、销售点（POS）系统设备、电子收银机。 物联网（IOT）电子设备部分主要提供传感器模块、接近传感器、灰尘传感器、半导体激光器、车载摄像头。 先进显示系统分部主要包括液晶显示器（LCD）彩色电视、蓝光光盘刻录机、音频和显示模块。
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