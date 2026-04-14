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关于 ServiceNow Inc
ServiceNow, Inc.是一家数字工作流程公司。 该公司帮助各行业的全球企业、大学和政府将其工作流程数字化。 其技术平台Now Platform使其能够用数字工作流程连接系统、孤岛、部门和流程。 它将其提供的工作流程分为四个主要领域，如信息技术（IT）、员工、客户和创造者。 它的IT工作流程使IT部门有能力在整个IT生命周期中进行规划、建设、运营和服务。 它的员工工作流程帮助客户简化他们的员工如何获得他们需要的服务，创造一个熟悉的、类似消费者的方式来完成工作，无论员工在家里、在工作场所或在现场。 它的客户工作流程帮助企业重新想象客户体验并提高客户忠诚度。 其创造者工作流程使其客户能够在Now平台上创建、测试和部署自己的应用程序。
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第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
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英伟达股票预测：第三方价格目标
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