交易 Sensata Technologies Holding - ST 差价合约
关于 Sensata Technologies Holding
Sensata Technologies Holding PLC是一家工业技术公司，开发、制造和销售传感器、电气保护产品以及其他用于关键任务系统和应用的产品。 它提供云平台以建立互联应用，并利用机器学习和分析技术实现业务增长。 它的部门包括性能传感和传感解决方案。 性能传感部门通过开发和制造传感器、高压接触器以及其他解决方案和应用，为汽车和重型车辆及越野车行业服务。 传感解决方案部门通过开发和制造用于各种工业市场的特定应用传感器和电气保护产品组合，为工业和航空航天业服务，包括家电、加热、通风和空调（HVAC）、半导体以及航空航天市场。
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