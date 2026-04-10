交易 Seb - SK 差价合约
关于 Seb
SEB SA是一家位于法国的家用设备制造商。 公司在三个互补的领域开展业务。 炊具、厨房电器和家庭及个人护理。 炊具部门包括煎锅、烤盘、高压锅、厨房用具等。 厨房电器分为两个小集团。 电器烹饪，包括油炸锅、台式烤箱、电饭煲、电磁炉、烧烤炉、非正式的餐饮用具和准备工作，包括食品加工机、打蛋器、搅拌机、混合器、榨汁机、咖啡机。 家庭和个人护理分为床单护理（包括蒸汽熨斗和蒸汽发生器）、家庭护理（风扇、便携式加热器和空调电器等）和个人护理（头发护理电器、脱毛器、浴室秤）。 SEB SA拥有六个多地区品牌。 All-Clad, Rowenta, Moulinex, Tefal, Lagostina和Krups。 它通过SWIZZZ PROZZZ经营。
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