交易 Seagate Technology - STX 差价合约
关于 Seagate Technology Holdings PLC
希捷科技公共有限公司是一家电子数据存储技术和解决方案的供应商。 该公司的主要产品是硬盘（HDD）。 除硬盘外，该公司还生产一系列电子数据存储产品，包括固态混合硬盘、固态硬盘、外围元件互连快递（PCIe）卡和串行先进技术架构（SATA）控制器。 其存储技术组合还包括存储子系统和高性能计算解决方案。 其产品是为企业服务器和存储系统、客户计算应用和客户非计算应用而设计的。 它设计、制造和组装其磁盘驱动器中的各种部件，包括读/写头和记录介质。 它的设计和制造业务以技术平台为基础，用于生产各种磁盘驱动器产品，服务于多种数据存储应用和市场。
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